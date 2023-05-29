В Италии школьница ранила учительницу охотничьим ножом и размахивала игрушечным пистолетом в классе

Детали

Позже одноклассники рассказали, что 16-летняя девочка внезапно встала вскоре после начала занятий в городе Аббиатеграссо и напала на учительницу сзади на руку и голову, сообщило итальянское информационное агентство ANSA. По сообщениям СМИ, когда нападающая махнула пистолетом на своих одноклассников, ученики выбежали из комнаты.

Полиция сообщила государственному телевидению, что когда они вошли в комнату, подросток сидела на полу, в классе никого не было, и она не оказала сопротивления задержанию. Согласно фотографиям, опубликованным полицией, окровавленный нож и пистолет лежали на блокноте и на столе.

По сообщениям СМИ, 51-летняя учительница потеряла много крови и была госпитализирована, также страдая от шока. Школьницу доставили в психиатрическое отделение больницы с подозрением на нанесение себе телесных повреждений.

Директор Микеле Раффаэли сообщил журналистам, что ученица имела проблемы с учебой, а ее родителей вызвали на встречу с администрацией школы, запланированную на вторник.

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