У “Слузі народу” знайшли “хід" для боротьби з поправковим спамом — Арахамія

Цитата

“Перший день роботи дуже напружений. Законодавча повістка не така напружена, але підготовчі процеси дуже активні зараз. ...у нас є великі закони, будуть бійки. Є (закони - ред.) з цим поправочним спамом. У нас є закон про олігархів, є закон податковий, там рекордна кількість правок - десь 11200. Ми придумали „хід“, але який я не буду казати”, — заявив Арахамія.

Доповнення

Ще у квітні минулого року Рада змінила Регламент для протидії “поправковому спаму”.

Однак, проблема знову стала гостро, особливо на тлі розгляду у ВР спірного законопроекту № 5600 про підвищення податків, який ще називають “ресурсним”. За останніми даними, до законопроекту, яким вводять зокрема і нову, високу ренту на залізну руду, до другого читання подано понад 10 тисяч поправок — новий рекорд Верховної Ради.