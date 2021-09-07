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У “Слузі народу” знайшли “хід" для боротьби з поправковим спамом — Арахамія

Київ • УНН

 • 17593 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. У “Слузі народу” знайшли “хід" для боротьби з поправковим спамом. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає УНН.

Цитата

“Перший день роботи дуже напружений. Законодавча повістка не така напружена, але підготовчі процеси дуже активні зараз. ...у нас є великі закони, будуть бійки. Є (закони - ред.) з цим поправочним спамом. У нас є закон про олігархів, є закон податковий, там рекордна кількість правок - десь 11200. Ми придумали „хід“, але який я не буду казати”, — заявив Арахамія.

Доповнення

Ще у квітні минулого року Рада змінила Регламент для протидії “поправковому спаму”.

Однак, проблема знову стала гостро, особливо на тлі розгляду у ВР спірного законопроекту № 5600 про підвищення податків, який ще називають “ресурсним”. За останніми даними, до законопроекту, яким вводять зокрема і нову, високу ренту на залізну руду, до другого читання подано понад 10 тисяч поправок — новий рекорд Верховної Ради.

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