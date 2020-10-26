У "Слузі народу" сподіваються на наступному пленарному тижні проголосувати законопроект про референдум

“В нашому пакеті про народовладдя є кілька законопроектів: законопроект про референдум загальнонаціональний, я сподіваюся, ми проголосуємо на наступному пленарному тижні чи у листопаді, а от є ще поняття як регіональний референдум от тут ці тексти треба прописати дуже ретельно”, — зазначила вона.

Раніше у “Слузі Народу” повідомляли, що Закон про референдум буде “однозначно проголосований” і це може статися вже до кінця 2020 року.