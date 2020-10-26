У "Слузі народу" сподіваються на наступному пленарному тижні проголосувати законопроект про референдум
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Народний депутат, заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук сподівається, що на наступному пленарному тижні Верховна Рада України проголосує за законопроект про всеукраїнський референдум. Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів передає УНН.
“В нашому пакеті про народовладдя є кілька законопроектів: законопроект про референдум загальнонаціональний, я сподіваюся, ми проголосуємо на наступному пленарному тижні чи у листопаді, а от є ще поняття як регіональний референдум от тут ці тексти треба прописати дуже ретельно”, — зазначила вона.
Раніше у “Слузі Народу” повідомляли, що Закон про референдум буде “однозначно проголосований” і це може статися вже до кінця 2020 року.