В "Слуге народа" надеются на следующей пленарной неделе проголосовать законопроект о референдуме

“В нашем пакете о народовластии есть несколько законопроектов: законопроект о референдуме общенациональный, я надеюсь, мы проголосуем на следующей пленарной неделе или в ноябре, а вот есть еще понятие как региональный референдум от здесь эти тексты надо прописать очень тщательно”, — отметила она.

Ранее в “Слуге народа” сообщали, что Закон о референдуме будет “однозначно проголосован” и это может произойти уже до конца 2020 года.