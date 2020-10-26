В "Слуге народа" надеются на следующей пленарной неделе проголосовать законопроект о референдуме
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Народный депутат, заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук надеется, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада Украины проголосует за законопроект о всеукраинском референдуме. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов передает УНН.
“В нашем пакете о народовластии есть несколько законопроектов: законопроект о референдуме общенациональный, я надеюсь, мы проголосуем на следующей пленарной неделе или в ноябре, а вот есть еще понятие как региональный референдум от здесь эти тексты надо прописать очень тщательно”, — отметила она.
Ранее в “Слуге народа” сообщали, что Закон о референдуме будет “однозначно проголосован” и это может произойти уже до конца 2020 года.