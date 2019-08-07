У “Слузі Народу” хочуть провести великі парламентські слухання щодо зовнішньої політики

“Ми збираємось — принаймні, обговорювали можливість з колегами по комітету, і з експертами, з МЗС і деякими депутатами нинішніми, — почати підготовку до таких великих парламентських слухань щодо зовнішньої політики України. І в рамках підготовки (до слухань — ред.) проводити експертні круглі столи по різним напрямкам. Якщо в рамках такого круглого столу ми отримаємо якісь ідеї, пропозиції, що можна було б врегулювати, покращити в рамках парламентського контролю, то ми звичайно будемо реагувати швидко, і, я думаю, дуже ефективно”, — сказав співрозмовник, відповідаючи на запитання, про роль та вплив парламенту, зокрема, і на ситуацію з українськими політичними в’язнями.

Водночас він зазначив, що наразі ні у напрацюваннях попередньої ВР, ні серед майбутніх членів комітету не було відповідних пропозицій з покращення ситуації щодо переговорів про звільнення політв’язнів.

Як повідомляв УНН, комітет у закордонних справах Верховної Ради України восьмого скликання раніше запропонував Президенту України Володимиру Зеленському провести окреме засідання Ради національної безпеки і оборони для розробки стратегії реагування на зовнішньополітичні виклики.