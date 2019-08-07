В "Слуге народа" хотят провести большие парламентские слушания по внешней политике

"Мы собираемся - по крайней мере, обсуждали возможность с коллегами по комитету, и с экспертами, с МИД и некоторыми депутатами нынешними, - начать подготовку к таким большим парламентским слушаниям по внешней политики Украины. И в рамках подготовки (к слушаниям - ред.) проводить экспертные круглые столы по различным направлениям. Если в рамках такого круглого стола мы получим какие-то идеи, предложения, что можно было бы урегулировать, улучшить в рамках парламентского контроля, то мы конечно будем реагировать быстро, и, я думаю, очень эффективно", - сказал собеседник, отвечая на вопрос, о роль и влияние парламента, в частности, и на ситуацию с украинскими политическими заключенными.

В то же время он отметил, что сейчас ни в наработках предыдущего состава ВР, ни среди будущих членов комитета не было соответствующих предложений по улучшению ситуации по переговорам об освобождении политзаключенных.

Как сообщал УНН, комитет по иностранным делам Верховной Рады Украины восьмого созыва ранее предложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому провести отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны для разработки стратегии реагирования на внешнеполитические вызовы.