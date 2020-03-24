У "Слузі народу" анонсували на 26 березня зустріч фракції і засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура анонсував на четвер, 26 березня, зустріч парламентської фракції СН та позачергове засідання Верховної Ради. Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Отже. У четвер (26.03) вранці відбудеться зустріч фракції СН. Після позачергове засідання ВР", - повідомив Качура.
Раніше у ВР вказували, що на цьому тижні може відбутися позачергове засідання Ради.
Напередодні голова ВР Разумов провів першу онлайн-нараду з головами фракцій.
Додамо, засідання, у разі проведення, відбудеться на тлі пандемії коронавірусу. Тим часом у кількох нардепів зафіксували або COVID-19, або ж підозру на коронавірус.