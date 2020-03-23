На цьому тижні може відбутися позачергове засідання Ради – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада на цьому тижні може провести позачергове засідання. Про це журналісту УНН повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Вірогідно, що на цьому тижні. Наразі за регламентом - у ВР", - сказав Железняк відповідаючи на питання, чи відбудеться на цьому тижні позачергове засідання Верховної Ради.
Нагадаємо, глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада України готується до позачергового засідання парламенту.
Як повідомлялося в УНН, раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови щодо внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.