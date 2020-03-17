Рада змінила порядок денний сесії через карантин: засідань не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови щодо внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Відповідне рішення підтримали 359 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, нардепи внесли зміни до календарного плану проведення третьої сесії ВРУ дев’ятого скликання, затвердженого постановою ВРУ від 16 січня 2020 року № 462-IX, щодо роботи ВРУ в березні - квітні 2020 року. Відтак, передбачається наступне:
- тиждень з 16 по 20 березня, 17,18,19,20 - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
- тиждень з 23 по 27 березня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
- тиждень з 30 березня по 3 квітня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
Додамо, що згідно з попереднім порядком денним, мало бути два тижні для роботи у сесійній залі на пленарних засіданнях та один тиждень для роботи з виборцями.
Нагадаємо, Верховна Рада України продовжить свою роботу в умовах епідемії коронавірусу та не буде йти на карантин.