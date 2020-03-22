Рада готується до позачергового засідання - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада України готується до позачергового засідання парламенту. Про це сказав глава парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" передає УНН.
"Сьогодні ми готуємося до позачергового засідання Верховної Ради України, коли воно відбудеться. Наші колеги напрацьовують низку законопроектів, вони майже готові. Я думаю, що сьогодні до вечора вони будуть вже повністю підготовлені в комітетах", - сказав Разумков.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови щодо внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.