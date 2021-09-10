У "Слуги народу" високі стартові позиції на довиборах по 197 округу - соціологія

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Нагадаємо, депутати обрані від цих округів достроково припинили свої повноваження. Представник Черкаської області Олександр Скічко був призначений головою обласної державної адміністрації, а Ігоря Колихаєва обрали мером Херсона.

І якщо по Херсонській області все ще немає остаточної ясності, то на Черкащині вже визначилися явні фаворити симпатій виборців. Згідно з опитуванням компанії “Sociostream” на 197 окрузі лідером є кандидат від “Слуги народу” Віталій Войцехівський — 38% від тих, хто вже визначився і піде на вибори, а у самовисуванця Владислава Голуба — 36,7%.

Результати першої соціології по 197 округу прокоментував відомий український політтехнолог Андрій Золотарьов: “Уявлення про потенційних фаворитів виборів по 197 округу дає опублікована на цьому тижні компанією „Sociostream“ соціологія. Вона дає уявлення про стартові позиції і конфігурації кампанії. Судячи з оприлюдненої соціології основна боротьба розгорнеться між висунутим „Слугою народу“ мером Золотоноші Віталієм Войцехівським і екс-нардепом Владиславом Голубом. З огляду на те, що висуватиметься швидше за все близько 20 кандидатів, високі стартові рейтинги Войцехівського і Голуба не залишають місця щоб в сюжеті кампанії з’явився хтось третій. Згідно з даними „Sociostream“ у Войцехівського — 29%, у Голуба — 28%, а серед тих, хто визначився — 38% і 36,7% відповідно. Як правило більшу частину, хто не визначився в такому розкладі заберуть лідируючі кандидати”.

Що стосується особистих позицій кожного кандидата, то за словами політтехнолога, боротьба між ними обіцяє бути запеклою: “На користь Войцехівського працює те, що його добре знають, він тричі обирався мером Золотоноші. Для виборців округу він свій. Та й в області у „СН“ цілком пристойні показники підтримки. В активі Голуба те, що він давно і міцно вписаний в політичний бомонд. У політичній тусовці відомий як зять нардепа Сергія Соболєва та як помічник нардепа Гриніва політтехнолога Петра Порошенка. Округ він знає, так як в 2014 році обирався по ньому від Блоку Петра Порошенка. Так, що боротьба за мандат по 197 округу обіцяє бути жорсткою і інтригуючою”.

Довідково:

Соціологічне опитування проведене компанією Sociostream, в період 28.08-1.09.2021. Опитано 1800 респондентів. Метод: опитування face-to-face, фіксація результатів за допомогою ел. планшетів CAPI.

Респонденти: 18+ років, зареєстровані на території округу № 197. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95) не перевищує 2,7% для показників близьких до 50%