У "Слуги народа" высокие стартовые позиции на довыборах по 197 округу - социология
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Политический сезон в Украине начался бурно, но дальше будет еще интереснее. Через два месяца, 31 октября, пройдут довыборы в Верховную Раду Украины сразу на двух округах: 184 округе в Херсонской области и 197-м в Черкасской, передает УНН.
Детали
Напомним, депутаты избранные от этих округов досрочно прекратили свои полномочия. Представитель Черкасской области Александр Скичко был назначен председателем областной государственной администрации, а Игоря Колыхаева выбрали мэром Херсона.
И если по Херсонской области все еще нет окончательной ясности, то в Черкасской области уже определились явные фавориты симпатий избирателей. Согласно опросу компании "Sociostream" на 197 округе лидирует кандидат от "Слуги народа" Виталий Войцеховский - 38% от тех, кто уже определился и пойдет на выборы, а у самовыдвиженца Владислава Голуба - 36,7%.
Результаты первой социологии по 197 округу прокомментировал известный украинский политтехнолог Андрей Золотарев: "Представление о потенциальных фаворитах выборов по 197 округу дает опубликованная на этой неделе компанией "Sociostream" социология. Она дает представление о стартовых позициях и конфигурации кампании. Судя по обнародованной социологии, основная борьба развернется между выдвинутым "слугой народа" мэром Золотоноши Виталием Войцеховским и экс-нардепом Владиславом Голубом. Учитывая то, что будет выдвигаться скорее всего около 20 кандидатов, высокие стартовые рейтинги Войцеховского и Голуба не оставляют места чтобы в сюжете кампании появился кто-то третий. Согласно данным "Sociostream" у Войцеховского - 29%, у Голуба - 28%, а среди тех, кто определился - 38% и 36,7% соответственно. Как правило, большую часть неопределившихся в таком раскладе заберут лидирующие кандидаты".
Что касается личных позиций каждого кандидата, то по словам политтехнолога, борьба между ними обещает быть жаркой: "В пользу Войцеховского работает то, что его хорошо знают, он трижды избирался мэром Золотоноши. Для избирателей округа он свой. И в области в "СН" вполне приличные показатели поддержки. В активе Голуба то, что он давно и прочно вписан в политический бомонд. В политической тусовке известен как зять нардепа Сергея Соболева и как помощник нардепа Гринева политтехнолога Петра Порошенко. Округ он знает, так как в 2014 году избирался по нему от Блока Петра Порошенко. Так, что борьба за мандат по 197 округу обещает быть жесткой и интригующей".
Справка:
Социологический опрос проведен компанией Sociostream, в период 28.08-1.09.2021. Опрошено 1800 респондентов. Метод: опрос face-to-face, фиксация результатов с помощью эл. планшетов CAPI.
Респонденты: 18+ лет, зарегистрированные на территории округа № 197. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95) не превышает 2,7% для показателей близких к 50%