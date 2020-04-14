У Слов’янську зафіксували перший випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Донецькій області лабораторно підтвердили COVID-19 у 50-річного мешканця Слов’янська. Про це під час брифінгу повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні маємо 12 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом. Дванадцятий випадок був зареєстрований вчора. Позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19 отримав 50-річний мешканець Слов’янська. На початку квітня він повернувся з Латвії, і з того часу він перебував на самоізоляції”, — розповів Кириленко.
Він зазначив, що чоловік відповідально поставився до самоізоляції, і відправив сина до родичів.
Коли термін самоізоляції добігав кінця, чоловікові зробили ПЛР-тест, і він виявився позитивним, хоча симптомів не було, а температура була 36,6. Наразі самопочуття чоловіка — задовільне. Тож лікується він вдома, амбулаторно.
Було відпрацьовано контактну особу, колегу з яким він працював, у нього тест дав негативний результат.
“Щодо інших випадків, у нас один випадок на жаль смертельний — 84-річний чоловік з Дружківки. 6 пацієнтів одужали, 4 — у Маріуполі, по одному в Бахмуті та Білозерську. Решта продовжує лікування”, — резюмував Кириленко.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19.