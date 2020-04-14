В Славянске зафиксировали первый случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Донецкой области лабораторно подтвердили COVID-19 в 50-летнего жителя Славянска. Об этом во время брифинга сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает корреспондент УНН.
“На сегодня имеем 12 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса. Двенадцатый случай был зарегистрирован вчера. Положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 получил 50-летний житель Славянска. В начале апреля он вернулся из Латвии, и с тех пор он находился на самоизоляции”, — рассказал Кириленко.
Он отметил, что человек ответственно отнесся к самоизоляции, и отправил сына к родственникам.
Когда срок самоизоляции подходил к концу, мужчине сделали ПЦР-тест, и он оказался положительным, хотя симптомов не было, а температура была 36,6. Сейчас самочувствие мужчины — удовлетворительное. Поэтому лечится он дома, амбулаторно.
Было отработано контактное лицо, коллега с которым он работал, у него тест дал отрицательный результат.
“Что касается других случаев, у нас один случай к сожалению смертельный — 84-летний мужчина из Дружковки. 6 пациентов выздоровели, 4 — в Мариуполе, по одному в Бахмуте и Белозерске. Остальные продолжают лечение”, — резюмировал Кириленко.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19.