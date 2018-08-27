ДТП з маршруткою у Слов'янську: поліція відкрила кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Внаслідок ДТП у центрі Слов’янська постраждали дві жінки та чоловік. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає УНН.
"О 6:50 до Слов'янського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими. На перехресті вулиць Центральної та Шовковичної маршрутне таксі зіштовхнулось із мікроавтобусом. У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримали троє пасажирів маршрутки віком від 26 до 65 років. З місця події їх було доставлено до травматології", - зазначили в поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на три роки.
Нагадаємо, у результаті зіткнення двох автомобілей у Харкові постраждали п'ятеро людей, серед яких - неповнолітні.