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ДТП с маршруткой в Славянске: полиция открыла уголовное производство

Киев • УНН

 • 7386 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В результате ДТП в центре Славянска пострадали две женщины и мужчина. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.

ДТП с маршруткой в Славянске: полиция открыла уголовное производство

"В 6:50 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. На перекрестке улиц Центральной и Шелковичной маршрутное такси столкнулось с микроавтобусом. В результате столкновения телесные повреждения получили трое пассажиров маршрутки в возрасте от 26 до 65 лет. С места происшествия они были доставлены в травматологию", - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на три года.

Напомним, в результате столкновения двух автомобилей в Харькове пострадали пять человек, среди которых - несовершеннолетние.

Украинские Национальные Новости

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