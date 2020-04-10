У Слов'янську чоловік підірвався, намагаючись розібрати гранату

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Попередньо встановлено, що в Слов’янську чоловік намагався розібрати гранату часів Другої світової війни, у результаті чого стався вибух. Його без свідомості доставили в лікарню. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.