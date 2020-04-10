У Слов'янську чоловік підірвався, намагаючись розібрати гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Попередньо встановлено, що в Слов’янську чоловік намагався розібрати гранату часів Другої світової війни, у результаті чого стався вибух. Його без свідомості доставили в лікарню. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.
“Жителя Слов’янська госпіталізовано з пораненнями, отриманими в результаті вибуху. Попередньо встановлено, що чоловік підірвався при спробі розібрати вибухонебезпечний предмет... Він перебуває у несвідомому стані”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що на місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.
“Попередньо встановлено, що потерпілий намагався розібрати гранату часів Другої світової війни, у результаті чого стався вибух”, — повідомили у відділі комунікації.
Зазначається, що попередньо подію кваліфікували за ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.
Нагадаємо, у Дніпрі співробітники СТО виявили вибуховий пристрій під авто.