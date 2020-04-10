В Славянске мужчина подорвался, пытаясь разобрать гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Предварительно установлено, что в Славянске мужчина пытался разобрать гранату времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв. Его без сознания доставили в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Житель Славянска госпитализирован с ранениями, полученными в результате взрыва. Предварительно установлено, что мужчина подорвался при попытке разобрать взрывоопасный предмет ... Он находится в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.
Указано, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.
"Предварительно установлено, что потерпевший пытался разобрать гранату времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв", - сообщили в отделе коммуникации.
Отмечается, что предварительно событие квалифицировали по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в Днепре сотрудники СТО обнаружили взрывное устройство под машину.