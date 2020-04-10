В Славянске мужчина подорвался, пытаясь разобрать гранату

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Предварительно установлено, что в Славянске мужчина пытался разобрать гранату времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв. Его без сознания доставили в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.