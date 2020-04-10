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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46539 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55133 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Славянске мужчина подорвался, пытаясь разобрать гранату

В Славянске мужчина подорвался, пытаясь разобрать гранату

Киев  •  УНН

 • 11747 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Предварительно установлено, что в Славянске мужчина пытался разобрать гранату времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв. Его без сознания доставили в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Житель Славянска госпитализирован с ранениями, полученными в результате взрыва. Предварительно установлено, что мужчина подорвался при попытке разобрать взрывоопасный предмет ... Он находится в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.

Указано, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

"Предварительно установлено, что потерпевший пытался разобрать гранату времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв", - сообщили в отделе коммуникации.

Отмечается, что предварительно событие квалифицировали по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Днепре сотрудники СТО обнаружили взрывное устройство под машину.

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