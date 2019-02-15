У Словенії парламентар склав повноваження через крадіжку сендвіча

Крайчіч повідомив, що був роздратований тим, що з ним "поводяться як з повітрям", і вирішив перевірити безпеку супермаркету, вийшовши на вулицю з сендвічем. Крадіжка залишилася непоміченою, але парламентар, член правлячої партії LMS, наполіг, що повернувся пізніше, щоб заплатити. Крайчіч вибачився, сказавши, що жалкує про свій "соціальний експеримент".

Подія стала надбанням громадськості, коли він поділився цим анекдотом з колегами по парламенту на засіданні комітету в середу. "Я, певно, стояв біля трьох хвилин біля каси", - розповів екс-парламентар.

Як зазначається, три співробітники супермаркету не помітили його, розмовляючи між собою, тож, Крайчіч вирішив перевірити їх на уважність. "Ніхто не пішов за мною, ніхто не кричав", - сказав він, припустивши, що надмірна залежність від відеоспостереження означає, що співробітники іноді "щось упускають".

Парламентарі спочатку посміялися над цією історією, але у четвер голова парламентської фракції партії LMS, яку представляв Крайчіч, Бране Голубович засудив дії колеги як "неприйнятні".

"Він взяв на себе відповідальність за це і склав повноваження за власним бажанням відповідно до високих етичних стандартів LMS", - заявив Голубович.

Крайчіч був обраний до парламенту у вересні минулого року.

Нагадаємо, у Франції арештували 72-річну жінку за крадіжку іграшок.