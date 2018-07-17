У Сирії урядові сили обстріляли школу: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Збройні формування, підконтрольні режиму Башара Асада, просуваються в Сирії до кордону з Ізраїлем. В результаті чергового авіаудару сил режиму Асада з прикордонної провінції Кунейтра в одній з місцевих шкіл загинули щонайменше 10 мирних жителів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Більшість загиблих в результаті вибуху вакуумної бомби в селі Айнтіне - діти.
Після захоплення більшої частини прикордонній з Йорданією провінції Кунейтра прихильники Асада почали просуватися у напрямку до кордону з Ізраїлем.
Більшу частину провінції Кунейтра все ще контролює озброєна опозиція, тоді як невеликий район Тасіл знаходиться під контролем терористів ДЕАШ.
Нагадаємо, щонайменше 54 людини загинули в результаті авіаудару по контрольованому "Ісламською державою" району на сході Сирії поблизу міста Альбу-Камаль на схід від річки Євфрат, неподалік кордону з Іраком.
Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 мільйона чоловік знайшли притулок за межами країни.