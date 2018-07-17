В Сирии правительственные силы обстреляли школу: есть жертвы

Большинство погибших в результате взрыва вакуумной бомбы в селе Айнтине – дети.

После захвата большей части приграничной с Иорданией провинции Кунейтра сторонники Асада начали продвигаться по направлению к границе с Израилем.

Большую часть провинции Кунейтра все еще контролирует вооруженная оппозиция, тогда как небольшой район Тасил находится под контролем террористов ДЕАШ.



Напомним, по меньшей мере 54 человека погибли в результате авиаудара по контролируемому "Исламским государством" району на востоке Сирии вблизи города Альбу-Камаль к востоку от реки Евфрат, близ границы с Ираком.



Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.