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У Сирії проводиться примусова евакуація жителів Дераа

У Сирії проводиться примусова евакуація жителів Дераа

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Перша колона автобусів з жителями провінції Дерааа і бійцями збройної опозиції відбула в напрямку Ідліб. Про це повідомляє видання Анадолу, передає УНН.

Процес примусової евакуації проводиться відповідно до домовленостей між режимом Башара Асада і прихильниками опозиції, досягнутими шостого липня за посередництва Росії.

За інформацією видання, з району аль-Беледі в Дераа виїхала перша колона з 15 автобусів з бійцями опозиції, а також мирними жителями, які відмовляються жити за влади Асада.

Колона автобусів доставить в "зону деескалації" в Ідлібі до 700 осіб.

Нагадаємо, щонайменше 54 особи загинули  в результаті авіаудару по контрольованому "Ісламською державою" району на сході Сирії поблизу міста Альбу-Камаль на схід від річки Євфрат, поблизу кордону з Іраком.

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