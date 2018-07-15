У Сирії проводиться примусова евакуація жителів Дераа
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Перша колона автобусів з жителями провінції Дерааа і бійцями збройної опозиції відбула в напрямку Ідліб. Про це повідомляє видання Анадолу, передає УНН.
Процес примусової евакуації проводиться відповідно до домовленостей між режимом Башара Асада і прихильниками опозиції, досягнутими шостого липня за посередництва Росії.
За інформацією видання, з району аль-Беледі в Дераа виїхала перша колона з 15 автобусів з бійцями опозиції, а також мирними жителями, які відмовляються жити за влади Асада.
Колона автобусів доставить в "зону деескалації" в Ідлібі до 700 осіб.
Нагадаємо, щонайменше 54 особи загинули в результаті авіаудару по контрольованому "Ісламською державою" району на сході Сирії поблизу міста Альбу-Камаль на схід від річки Євфрат, поблизу кордону з Іраком.