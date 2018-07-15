В Сирии проводится принудительная эвакуация жителей Дераа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Первая колонна автобусов с жителями провинции Дерааа и бойцами вооруженной оппозиции отбыла в направлении Идлиб. Об этом сообщает издание Анадолу, передает УНН.
Процесс принудительной эвакуации проводится в соответствии с договоренностями между режимом Башара Асада и сторонниками оппозиции, достигнутыми шестого июля при посредничестве России.
По информации издания, из района аль-Беледе в Дераа выехала первая колонна из 15 автобусов с бойцами оппозиции, а также мирными жителями, которые отказываются жить при власти Асада.
Колонна автобусов доставит в "зону деэскалации" в Идлибе до 700 человек.
Напомним, по меньшей мере 54 человека погибли в результате авиаудара по контролируемому "Исламским государством" району на востоке Сирии вблизи города Альбу-Камаль к востоку от реки Евфрат, близ границы с Ираком.