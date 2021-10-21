У Сирії напали на військову базу США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. На невеликій віддаленій військовій базі США в сирійському Аль-Танфі повідомили про напад, жодних військових травм та смертей не було. Про це пише УНН з посиланням на ABC News.
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В атаці, швидше за все, були задіяні безпілотники та "вогонь із закритих позицій". Вона була здійснена з території Сирії за участю п'яти безпілотних літальних апаратів.
Поки ніхто не взяв відповідальність за цей напад. ABC News зазначає, що подібні атаки безпілотників проти американських сил в Іраку були тактикою, використовуваною підтримуваними Іраном ополченцями, в першу чергу "Катаїб Хезболла".
Нагадаємо
Двоє турецьких військових загинули, четверо отримали поранення в результаті нападу бойовиків на півночі Сирії.