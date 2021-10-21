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В Сирии напали на военную базу США

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. На небольшой отдаленной военной базе США в сирийском Аль-Танфи сообщили о нападении, никаких военных травм и смертей не было. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.

В Сирии напали на военную базу США

Детали

В атаке, скорее всего, были задействованы беспилотники и “огонь с закрытых позиций”. Она была осуществлена с территории Сирии с участием пяти беспилотных летательных аппаратов.

Пока никто не взял ответственность за это нападение. ABC News отмечает, что подобные атаки беспилотников против американских сил в Ираке были тактикой, используемой поддерживаемыми Ираном ополченцами, в первую очередь “Катаиб Хезболла”.

Напомним

Двое турецких военных погибли, четверо получили ранения в результате нападения боевиков на севере Сирии.

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