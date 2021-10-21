В Сирии напали на военную базу США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. На небольшой отдаленной военной базе США в сирийском Аль-Танфи сообщили о нападении, никаких военных травм и смертей не было. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
В атаке, скорее всего, были задействованы беспилотники и “огонь с закрытых позиций”. Она была осуществлена с территории Сирии с участием пяти беспилотных летательных аппаратов.
Пока никто не взял ответственность за это нападение. ABC News отмечает, что подобные атаки беспилотников против американских сил в Ираке были тактикой, используемой поддерживаемыми Ираном ополченцами, в первую очередь “Катаиб Хезболла”.
Напомним
Двое турецких военных погибли, четверо получили ранения в результате нападения боевиков на севере Сирии.