Двоє турецьких військових загинули, четверо отримали поранення в результаті нападу бойовиків на півночі Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сирійський центр моніторингу прав людини (SOHR) підтвердив загибель двох турецьких солдатів і поранення ще чотирьох в результаті вибуху автомобілю в північній сирійській провінції Ідліб, інформує УНН.
Деталі
Вибух стався на дорозі між Ідліб і Кафр, коли колона турецьких військових прямувала в сільську місцевість.
Повідомляється, що угрупування “Абу Бакр ас-Сіддік” взяло на себе відповідальність за напад.
В регіоні були помічені машини швидкої допомоги, які поспішали до місця вибуху, щоб доставити поранених на контрольно-пропускний пункт Баб-ель-Хава, в той час як турецький вертоліт приземлився на сирійській території, щоб доставити поранених солдатів в лікарню в Туреччині.
Доповнення
Варто зазначити, що турецькі сили неодноразово зазнавали нападів невідомих угрупувань із застосуванням саморобних вибухових пристроїв, гранатометів і кулеметів.
У травні невідомі бойовики обстріляли стіну турецької військової бази в місті Балюн в Джебель-ель-Завії на південь від Ідліб з РПГ, але про жертви не повідомлялося.
25 лютого стався напад на турецьку машину із застосуванням гранатомета в сільській місцевості Ідліб.
Також 10 лютого, поруч з турецьким автомобілем вибухнула міна, коли три бронетранспортера здійснювали звичайне патрулювання на шосе в Ідліб.