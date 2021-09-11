Двоє турецьких військових загинули, четверо отримали поранення в результаті нападу бойовиків на півночі Сирії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сирійський центр моніторингу прав людини (SOHR) підтвердив загибель двох турецьких солдатів і поранення ще чотирьох в результаті вибуху автомобілю в північній сирійській провінції Ідліб, інформує УНН.

Деталі

Вибух стався на дорозі між Ідліб і Кафр, коли колона турецьких військових прямувала в сільську місцевість.

Повідомляється, що угрупування “Абу Бакр ас-Сіддік” взяло на себе відповідальність за напад.

В регіоні були помічені машини швидкої допомоги, які поспішали до місця вибуху, щоб доставити поранених на контрольно-пропускний пункт Баб-ель-Хава, в той час як турецький вертоліт приземлився на сирійській території, щоб доставити поранених солдатів в лікарню в Туреччині.

Доповнення

Варто зазначити, що турецькі сили неодноразово зазнавали нападів невідомих угрупувань із застосуванням саморобних вибухових пристроїв, гранатометів і кулеметів.

У травні невідомі бойовики обстріляли стіну турецької військової бази в місті Балюн в Джебель-ель-Завії на південь від Ідліб з РПГ, але про жертви не повідомлялося.

25 лютого стався напад на турецьку машину із застосуванням гранатомета в сільській місцевості Ідліб.

Також 10 лютого, поруч з турецьким автомобілем вибухнула міна, коли три бронетранспортера здійснювали звичайне патрулювання на шосе в Ідліб.

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