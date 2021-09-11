Двое турецких военных погибли, четверо получили ранения в результате нападения боевиков на севере Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) подтвердил гибель двух турецких солдат и ранение еще четырех в результате взрыва автомобиля в северной сирийской провинции Идлиб, сообщает УНН.
Детали
Взрыв произошел на дороге между Идлиб и Кафр, когда колонна турецких военных направлялась в сельскую местность.
Сообщается, что группировка “Абу Бакр ас-Сиддик” взяла на себя ответственность за нападение.
В регионе были замечены машины скорой помощи, которые спешили к месту взрыва, чтобы доставить раненых на контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава, в то время как турецкий вертолет приземлился на сирийской территории, чтобы доставить раненых солдат в больницу в Турции.
Дополнение
Стоит отметить, что турецкие силы неоднократно подвергались нападениям неизвестных группировок с применением самодельных взрывных устройств, гранатометов и пулеметов.
В мае неизвестные боевики обстреляли стену турецкой военной базы в городе Балюн в Джебель-эль-Завии к югу от Идлиб из РПГ, но о жертвах не сообщалось.
25 февраля произошло нападение на турецкую машину с применением гранатомета в сельской местности Идлиб.
Также 10 февраля, рядом с турецким автомобилем взорвалась мина, когда три бронетранспортера осуществляли обычное патрулирование на шоссе в Идлибе.