У Сімферополі під час рейду затримали 60 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Сімферополі під час рейдів на ринках затримали 60 осіб, серед них журналіст і правозахисник. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“У Сімферополі рейди на ринках. Затримано 60 осіб, разом з журналістом і правозахисником, які фіксували”, — написав він.
Нагадаємо, російською окупаційною владою в Криму було затримано риболовецьке судно "Рибак Херсон".
Як повідомляв УНН, кримського татарина викрали біля Верховного суду окупованого Криму.