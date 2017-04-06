В Симферополе во время рейда задержали 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Симферополе во время рейдов на рынках задержали 60 человек, среди них журналист и правозащитник. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"В Симферополе рейды на рынках. Задержаны 60 человек, вместе с журналистом и правозащитником, которые фиксировали", - написал он.
Напомним, российской оккупационной властью в Крыму задержали рыболовецкое судно "Рыбак Херсон".
Как сообщал УНН, крымского татарина похитили у Верховного суда в оккупированном Крыму.