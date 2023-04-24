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У Сімферополі майже 3 тисячі абонентів залишилися без світла

Київ • УНН

 • 379191 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Сімферополі через «технологічне порушення» знеструмлено 2 948 абонентів, про це повідомило підприємство «Крименерго» в Telegram, пише УНН.

Цитата

«24 квітня о 13:53, внаслідок технологічного порушення на лінії 10 кВ було знеструмлено 2 948 абонентів у м. Сімферополі. Відключене навантаження склало 1000 кВт», – повідомляє підприємство.

Працівники розпочали ліквідацію наслідків аварії. 

Доповнення

Між тим, як раніше повідомляв УНН, з посиланням на Центр національного спротиву, у окупованому Криму зростає невдоволення населення через проведення представниками окупаційних адміністрацій активної мобілізаційної кампанії. Збільшилась кількість осіб, які виїжджають на територію рф залізничним транспортом нічними та резервними потягами. До того ж, на півострові активно продають нерухомість та скасовують бронювання в готелях на літній відпочинок.

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