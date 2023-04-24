В Симферополе почти 3 тысячи абонентов остались без света
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Симферополе из-за «технологического нарушения» обесточены 2 948 абонентов, об этом сообщило предприятие «Крымэнерго» в Telegram, пишет УНН.
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«24 апреля в 13:53, в результате технологического нарушения на линии 10 кВ было обесточено 2 948 абонентов в г. Симферополе. Отключенная нагрузка составила 1000 кВт», – сообщает предприятие.
Работники приступили к ликвидации последствий аварии.
Дополнение
Между тем, как ранее сообщал УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления, в оккупированном Крыму растет недовольство населения из-за проведения представителями оккупационных администраций активной мобилизационной кампании. Увеличилось количество лиц, выезжающих на территорию рф железнодорожным транспортом ночными и резервными поездами. К тому же, на полуострове активно продают недвижимость и отменяют бронирование в отелях на летний отдых.
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