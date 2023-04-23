В окупованому Криму російські силовики посилили стеження за татарами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Російські силовики посилюють заходи оперативного спостереження в місцях проживання кримських татар у Сімферополі, Джанкої та Бахчисараї в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє громадський рух "Кримська ідея" за підсумками аналізу ситуації в регіонах, передає УНН.
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«Як вважають правозахисники, місцеві жителі стали частіше помічати машини з тонованим склом, які без очевидної мети і на невеликій швидкості їздять вулицями в місцях компактного проживання або по багато годин стоять на з'їздах у ці селища. "Стоїть сіра "Пріора" з ранку до вечора на повороті. Видно, що всередині люди сидять. Що вони там роблять цілий день, не зрозуміло", - йдеться в повідомленні.
За даними ініціативи, періодичність появи в місцях компактного проживання кримських татар нетипових для місцевості машин помітно зросла, як і географія одночасного фіксування таких випадків.
«Це вказує на посилення уваги з боку російських силовиків і на збільшення залучених для цих цілей сил», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Рада Європи виявила в Криму серйозні порушення прав людини, переслідування і дискримінацію з боку окупаційної влади.
У січні в окупованому Криму прийшли з обшуками до кримських татар, є затримані.