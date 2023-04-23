В оккупированном Крыму российские силовики усилили слежку за татарами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Российские силовики усиливают меры оперативного наблюдения в местах проживания крымских татар в Симферополе, Джанкое и Бахчисарае во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает общественное движение "Крымская идея" по итогам анализа ситуации в регионах, передает УНН.
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«Как считают правозащитники, местные жители стали чаще замечать машины с тонированными стеклами, которые без очевидной цели и на небольшой скорости ездят по улицам в местах компактного проживания или по много часов стоят на съездах в эти поселки. "Стоит серая "Приора" с утра до вечера на повороте. Видно, что внутри люди сидят. Что они там делают целый день, не понятно", - говориться в сообщении.
По данным инициативы, периодичность появления в местах компактного проживания крымских татар нетипичных для местности машин заметно выросла, как и география одновременного фиксирования таких случаев.
«Это указывает на усиление внимания со стороны российских силовиков и на увеличение привлеченных для этих целей сил», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Совет Европы обнаружил в Крыму серьезные нарушения прав человека, преследования и дискриминацию со стороны оккупационных властей.
В январе в оккупированном Крыму пришли с обысками к крымским татарам, есть задержанные.