У січні один з мобільних операторів залишить тариф на неконтрольованій території Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. З 9 січня 2018 року, один з мобільних операторів введе єдиний тариф для абонентів, які проживають на тимчасово неконтрольованої території України. Про це кореспонденту УНН повідомили в інформаційному центрі компанії "Vodafone Україна".
"Так як частина зони покриття знаходиться на території неконтрольованої українською владою, з 9 січня там не діятимуть різні тарифи "Vodafone". Для того, щоб не відключати повністю мобільний зв'язок ми залишаємо для всіх єдину тарифікацію - "Смартфон стандартний". Тобто, з 9 січня всіх проживаючих на неконтрольованої території абонентів почнуть переводити на цей тариф", - повідомили в компанії.
В інформаційному центрі додали, що вартість послуг абоненти зможуть вибрати самі. Це або 3 гривні в день (підключається "безліміт"), або 60 гривень на місяць, коли абоненту надаються безлімітні дзвінки всередині мережі, 500 мегабайт інтернету в місяць.
Нагадаємо, мобільні оператори будуть допомагати Мінекономрозвитку здійснювати моніторинг туристичної активності в Україні.