У швейцарських Альпах після повені загинули три іспанські туристи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У швейцарських Альпах після раптової повені загинули три іспанські туристи, а один зник без вісті. Про це з посиланням на владу Швейцарії повідомляє Associated Press, передає УНН.
“Поліція східного кантону Санкт-Галлен сказала, що їх попередили про зникнення чоловіків в кінці середовища дві жінки, які були частиною однієї групи з північного регіону Іспанії Наваррі, але вирішили не входити в ущелині Парлітобель”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для пошуку туристів задіяли близько 100 рятувальників, солдат, поліцейських і робітників з прилеглої електростанції. За даними місцевої поліції, тіла трьох чоловіків були знайдені незадовго до півночі 13 серпня біля сусіднього озера.
Нагадаємо, наприкінці липня у швейцарських Альпах розбився літак, четверо людей загинуло.