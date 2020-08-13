У швейцарських Альпах після повені загинули три іспанські туристи

“Поліція східного кантону Санкт-Галлен сказала, що їх попередили про зникнення чоловіків в кінці середовища дві жінки, які були частиною однієї групи з північного регіону Іспанії Наваррі, але вирішили не входити в ущелині Парлітобель”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для пошуку туристів задіяли близько 100 рятувальників, солдат, поліцейських і робітників з прилеглої електростанції. За даними місцевої поліції, тіла трьох чоловіків були знайдені незадовго до півночі 13 серпня біля сусіднього озера.

Нагадаємо, наприкінці липня у швейцарських Альпах розбився літак, четверо людей загинуло.