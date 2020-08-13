В швейцарских Альпах после наводнения погибли три испанских туриста
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В швейцарских Альпах после внезапного наводнения погибли три испанских туриста, а один пропал без вести. Об этом со ссылкой на власти Швейцарии сообщает Associated Press, передает УНН.
“Полиция восточного кантона Санкт-Галлен сказала, что их предупредили об исчезновении мужчин в конце среды две женщины, которые были частью одной группы из северного региона Испании Наварры, но решили не входить в ущелье Парлитобель”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что для поиска туристов задействовали около 100 спасателей, солдат, полицейских и рабочих с прилегающей электростанции. По данным местной полиции, тела трех мужчин были найдены незадолго до полуночи 13 августа у соседнего озера.
Напомним, в конце июля в швейцарских Альпах разбился самолет, четыре человека погибли.