У Швейцарії в результаті аварії літака загинули троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Щонайменше три людини, в тому числі дитина, загинули в результаті краху легкого літака на перевалі Симплон в швейцарському кантоні Вале. Про це УНН сообащает з посиланням на ТАСС.
Літак піднявся в повітря з аеродрому в кантоні Вале в 09:00 за місцевим часом (10:00 мск) і взяв курс на Італію, проте вже о 10:25 (11:25 мск) впав в районі перевалу Симплон поблизу італійського кордону і загорівся. Причини аварії встановити поки не вдалося.
На місце події негайно виїхали співробітники правоохоронних органів, медики і пожежники. Поліція почала розслідування деталей краху.
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