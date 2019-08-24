Самолет "Москва-Симферополь" вернулся в аэропорт по техническим причинам
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Самолет А320 с пассажирами на борту, который вылетел утром в субботу в Симферополь, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево по техническим причинам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Лайнер А320 рейса 1650 Москва - Симферополь вернулся после взлета в аэропорт Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
По его словам, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
Напомним, 15 августа у самолета "Москва-Симферополь" загорелся и отвалился двигатель при аварийной посадке.