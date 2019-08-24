Літак "Москва-Сімферополь" повернувся в аеропорт з технічних причин
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Літак А320 з пасажирами на борту, який вилетів вранці в суботу в Сімферополь, повернувся до столичного аеропорту Шереметьєво через технічні причини. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Лайнер А320 рейсу 1650 Москва - Сімферополь повернувся після зльоту в аеропорт Шереметьєво", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, посадка пройшла в штатному режимі, постраждалих немає.
Нагадаємо, 15 серпня у літака "Москва-Сімферополь" загорівся і відвалився двигун при аварійній посадці.