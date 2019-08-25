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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 66659 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 82347 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125770 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136066 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125261 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127567 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129802 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153104 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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В Швейцарии в результате крушения самолета погибли три человека

В Швейцарии в результате крушения самолета погибли три человека

Киев  •  УНН

 • 10724 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. По меньшей мере три человека, в том числе ребенок, погибли в результате крушения легкого самолета на перевале Симплон в швейцарском кантоне Вале. Об этом УНН сообащает со ссылкой на ТАСС.

Самолет поднялся в воздух с аэродрома в кантоне Вале в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и взял курс на Италию, однако уже в 10:25 (11:25 мск) упал в районе перевала Симплон вблизи итальянской границы и загорелся. Причины крушения установить пока не удалось.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов, медики и пожарные. Полиция начала расследование деталей крушения.

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