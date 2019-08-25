В Швейцарии в результате крушения самолета погибли три человека

Самолет поднялся в воздух с аэродрома в кантоне Вале в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и взял курс на Италию, однако уже в 10:25 (11:25 мск) упал в районе перевала Симплон вблизи итальянской границы и загорелся. Причины крушения установить пока не удалось.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов, медики и пожарные. Полиция начала расследование деталей крушения.

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