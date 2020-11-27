У Швеції запевнили, що вирішення конфлікту на Донбасі буде одним із пріоритетів ОБСЄ у 2021 році

“Тобіас Тиберг наголосив, що вирішення конфлікту на Сході України буде одним із ключових пріоритетів під час головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році. Під час зустрічі сторони також обговорили пріоритети оборонного співробітництва, зокрема питання розвитку спроможностей українських ВМС, військово-технічного співробітництва та розмінування, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів. У свою чергу шведська сторона наголосила на важливості продовження обміну досвідом, зважаючи на унікальність здобутого військовослужбовцями українських Збройних Сил досвіду в ході ведення бойових дій на Сході України”, - йдеться у повідомленні.

За словами Андрія Тарана, підтримка з боку Королівства Швеція є вкрай важливою на шляху досягнення миру та примусу Російської Федерації до виконання взятих домовленостей.

“Очільник оборонного відомства привітав рішення про призначення шведського бригадного генерала Пера Бліда військовим радником спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі Хайді Грау. Він також зауважив, що враховуючи державну політику, спрямовану на мирне врегулювання конфлікту на Сході та повернення тимчасово окупованих територій, українська сторона надаватиме усю необхідну інформацію та сприятиме роботі представників ОБСЄ у Тристоронній контактній групі. Андрій Таран детально поінформував іноземну делегацію про поточну безпекову ситуацію в Україні, зокрема в районі проведення операції Об’єднаних сил”, - повідомили у пресслужбі.

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Він зазначив, що незважаючи на домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, Російська Федерація й надалі продовжує порушувати взяті на себе зобов’язання. Майже щодня на фронті фіксуються порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ РФ. Про всі ці випадки українська сторона СЦКК негайно інформує представників ОБСЄ.

Повідомляється, що сторони також обговорили питання офіційного візиту міністра оборони України до Королівства Швеція.

Нагадаємо, Україна роз’яснила ОБСЄ ситуацію щодо травмованих цивільних на Донбасі.