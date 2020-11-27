В Швеции заверили, что решение конфликта на Донбассе будет одним из приоритетов ОБСЕ в 2021 году

ukru
ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 29452 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 45976 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 61922 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 85324 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107561 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111418 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 124181 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155884 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202141 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196341 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 56594 просмотра
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 32707 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 46400 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 31638 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

05:03 • 33765 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 347174 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 299121 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 453471 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 419253 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 402018 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 116671 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 195074 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 222729 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 202126 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 288363 просмотра
Актуальное
В Швеции заверили, что решение конфликта на Донбассе будет одним из приоритетов ОБСЕ в 2021 году

В Швеции заверили, что решение конфликта на Донбассе будет одним из приоритетов ОБСЕ в 2021 году

Киев  •  УНН

 • 12740 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг заверил, что решение конфликта на Востоке Украины будет одним из ключевых приоритетов во время председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. Об этом он сказал во время встречи военной делегации Швеции с министром обороны Украины Андреем Тараном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Тобиас Тиберг подчеркнул, что решение конфликта на Востоке Украины будет одним из ключевых приоритетов во время председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. Во время встречи стороны также обсудили приоритеты военного сотрудничества, в частности вопросы развития способностей украинских ВМС, военно-технического сотрудничества и разминирования, обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов. В свою очередь шведская сторона подчеркнула важность продолжения обмена опытом, учитывая уникальность полученного военнослужащими украинских Вооруженных Сил опыта в ходе ведения боевых действий на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

По словам Андрея Тарана, поддержка со стороны Королевства Швеция является крайне важной на пути достижения мира и принуждения Российской Федерации к выполнению взятых договоренностей.

"Глава оборонного ведомства поздравил решение о назначении шведского бригадного генерала Пера Блида военным советником специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау. Он также отметил, что, учитывая государственную политику, направленную на мирное урегулирование конфликта на Востоке и возвращение временно оккупированных территорий, украинская сторона будет предоставлять всю необходимую информацию и способствовать работе представителей ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе. Андрей Таран подробно проинформировал иностранную делегацию о текущей ситуации с безопасностью в Украине, в частности в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СНБО готовит новое решение по ситуации на Донбассе

Он отметил, что несмотря на договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, Российская Федерация и дальше продолжает нарушать взятые на себя обязательства. Почти каждый день на фронте фиксируются нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск РФ. Обо всех этих случаях Украинская сторона СЦКК немедленно информирует представителей ОБСЕ.

Сообщается, что стороны также обсудили вопросы официального визита министра обороны Украины в Королевство Швеция.

Напомним, Украина разъяснила ОБСЕ ситуацию относительно травмированных гражданских на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы