У Швеції на концерті пам'яті гурту ABBA загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У концертній залі шведського міста Уппсала один із глядачів упав із сьомого поверху в натовп. Унаслідок цього двоє людей загинуло і одна особа дістала травми. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Інцидент стався ввечері 2 листопада приблизно за 30 хвилин до того, як мав розпочатися концерт, присвячений шведському гурту ABBA.
80-річний чоловік впав із сьомого поверху концертного залу на чоловіка і жінку віком 60 років, які сиділи у фоє.
Обидва чоловіків померли. Жінка дістала травми, її госпіталізували.
Наразі поліція з'ясовує деталі події.
Två personer har dött efter en händelse vid Uppsala konsert och kongress. Enligt polisen har en person fallit från en hög höjd och träffat en annan person. https://t.co/XUuzbmSDJJ— Expressen (@Expressen) November 2, 2021
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