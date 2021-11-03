У Швеції на концерті пам'яті гурту ABBA загинуло двоє людей

Деталі

Інцидент стався ввечері 2 листопада приблизно за 30 хвилин до того, як мав розпочатися концерт, присвячений шведському гурту ABBA.

80-річний чоловік впав із сьомого поверху концертного залу на чоловіка і жінку віком 60 років, які сиділи у фоє.

Обидва чоловіків померли. Жінка дістала травми, її госпіталізували.

Наразі поліція з'ясовує деталі події.

Två personer har dött efter en händelse vid Uppsala konsert och kongress. Enligt polisen har en person fallit från en hög höjd och träffat en annan person. https://t.co/XUuzbmSDJJ

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