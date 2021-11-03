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У Швеції на концерті пам'яті гурту ABBA загинуло двоє людей

Київ • УНН

 • 20743 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У концертній залі шведського міста Уппсала один із глядачів упав із сьомого поверху в натовп. Унаслідок цього двоє людей загинуло і одна особа дістала травми. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

У Швеції на концерті пам'яті гурту ABBA загинуло двоє людей

Деталі

Інцидент стався ввечері 2 листопада приблизно за 30 хвилин до того, як мав розпочатися концерт, присвячений шведському гурту ABBA. 

80-річний чоловік впав із сьомого поверху концертного залу на чоловіка і жінку віком 60 років, які сиділи у фоє. 

Обидва чоловіків померли. Жінка дістала травми, її госпіталізували. 

Наразі поліція з'ясовує деталі події.

Två personer har dött efter en händelse vid Uppsala konsert och kongress. Enligt polisen har en person fallit från en hög höjd och träffat en annan person. https://t.co/XUuzbmSDJJ

— Expressen (@Expressen) November 2, 2021

Нагадаємо

У Панамі внаслідок стрілянини на геловінській вечірці у стилі південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" загинуло восьмеро людей.

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