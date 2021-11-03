В Швеции на концерте памяти группы ABBA погибли два человека

Детали

Инцидент произошел вечером 2 ноября примерно за 30 минут до того, как должен был начаться концерт, посвященный шведской группе ABBA.

80-летний мужчина упал с седьмого этажа концертного зала на мужчину и женщину в возрасте 60 лет, которые сидели в фойе.

Оба мужчины умерли. Женщина получила травмы, ее госпитализировали.

Сейчас полиция выясняет детали происшествия.

Två personer har dött efter en händelse vid Uppsala konsert och kongress. Enligt polisen har en person fallit från en hög höjd och träffat en annan person. https://t.co/XUuzbmSDJJ

Напомним

В Панаме в результате стрельбы на хэллоуинской вечеринке в стиле южнокорейского сериала "Игра в кальмара" погибло восемь человек.