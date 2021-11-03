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В Швеции на концерте памяти группы ABBA погибли два человека

Киев • УНН

 • 20743 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В концертном зале шведского города Уппсала один из зрителей упал с седьмого этажа в толпу. В результате два человека погибли и один получил травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

В Швеции на концерте памяти группы ABBA погибли два человека

Детали

Инцидент произошел вечером 2 ноября примерно за 30 минут до того, как должен был начаться концерт, посвященный шведской группе ABBA.

80-летний мужчина упал с седьмого этажа концертного зала на мужчину и женщину в возрасте 60 лет, которые сидели в фойе.

Оба мужчины умерли. Женщина получила травмы, ее госпитализировали.

Сейчас полиция выясняет детали происшествия.

Två personer har dött efter en händelse vid Uppsala konsert och kongress. Enligt polisen har en person fallit från en hög höjd och träffat en annan person. https://t.co/XUuzbmSDJJ

— Expressen (@Expressen) November 2, 2021

Напомним

В Панаме в результате стрельбы на хэллоуинской вечеринке в стиле южнокорейского сериала "Игра в кальмара" погибло восемь человек.

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