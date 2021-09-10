У Швеції батькам не дозволили назвати дитину Володимир Путін

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У Швеції батьки мають повідомляти імена своїх новонароджених дітей податковій службі країни. Прохання подружжя з міста Лахольм назвати свою дитину Володимиром Путіним у службі відхилили, а рішення не пояснили. Повідомляють, що згідно зі шведськими правилами, імена не мають бути образливими або становити небезпеку для носія.

Зазначимо, що у Швеції це вже не перший випадок, коли податкова відхиляє такі запити. Раніше в країні не дозволили зареєструвати дітей з іменами Форд, Аллах, Плеснер та К'ю.

За статистикою, у Швеції зареєстровано 1 413 чоловіків із ім'ям Владімір та менше ніж двох або взагалі нікого із прізвищем Путін (база даних не показує конкретної інформації, якщо носіїв імені менше ніж двоє).

Нагадаємо

Міністерство юстиції повідомило, що найрідкіснішими іменами в Україні у першому півріччі 2021 року для хлопчиків стали Ахілес, Ізмаїл, Принц, Еней, Царь, Мойсей, а для дівчаток — Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна та інші.