В Швеции родителям не разрешили назвать ребенка Владимир Путин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Швеции родителям запретили назвать ребенка именем и фамилией действующего президента России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.
Детали
В Швеции родители должны сообщать имена своих новорожденных детей налоговой службе страны. Просьбу супругов из города Лахольм назвать своего ребенка Владимиром Путиным в службе отклонили, а решение не объяснили. Сообщают, что согласно шведским правилам, имена не должны быть оскорбительными или представлять опасность для носителя.
Отметим, что в Швеции это уже не первый случай, когда налоговая отклоняет такие запросы. Раньше в стране не позволили зарегистрировать детей с именами Форд, Аллах, Плеснер и Кью.
По статистике, в Швеции зарегистрировано 1413 мужчин с именем Владимир и менее двух или вообще никого с фамилией Путин (база данных не показывает конкретной информации, если носителей имени меньше чем два).
Напомним
Министерство юстиции сообщило, что самыми редкими именами в Украине в первом полугодии 2021 года для мальчиков стали Ахиллес, Измаил, Принц, Эней, Царь, Моисей, а для девочек — Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя и другие.