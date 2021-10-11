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У шведському суді посол Швеції не наважився б писати листи голові суду - політолог про справу “Журавлини” і Scania Україна

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Інцидент з листом посла Швеції Тобіаса Тиберга на адресу Голови Північного апеляційного господарського суду під час судового процесу - щонайменше недоречна демонстрація політичної позиції. Так прокоментував нові подробиці справи між українським дилером “Журавлина”і іноземним дистриб’ютором Scania Україна політолог Руслан Бортник. На його думку, в шведському суді б посол не наважився на подібні дії, передає УНН.

Цитата

“Ніхто не має права писати будь-які листи під час судового розгляду – чи будь то посол Швеції, чи президент України, чи папа Римський. Це все може розглядатися як елемент створення певного тиску на судову систему України. Думаю, що посол Швеції у шведському суді не наважився б писати такі листи”, - вважає Руслан Бортник.

Деталі

Днями юристи “Журавлини” повідомили нові деталі у справі "Журавлина" - Scania Україна. За їх словами, посол Швеції Тобіас Тиберг направляв лист на адресу Голови Північного апеляційного господарського суду, після якого судове засідання - відклалося, а колегія суддів - змінилася.

Пізніше, склад колегії був видозмінений повністю: згідно зі звітом про автоматичний розподіл справи із 54 суддів 41 суддя раптово пішли у відпустку.

На думку директора і власника вітчизняного дилера “Журавлини” Олега Політило, саме лист Тиберга до голови суду мав вплив на майбутні судові рішення (виграш Scania Україна в апеляційному суді - ред.).

“Як виявилося, Посольство Швеції в України такі листи направляло і в інших судових справах щодо судових засідань між Scania Україна та „Журавлина“. Мені здається, що вони й стали наслідком впливу на суддів при прийнятті судових рішень. Судді об’єктивно не мали змоги встановлювати обсяг повноважень, обставини справи, розглядати заявлені клопотання, оскільки швидкість, з якою змінювався склад суду, була надзвичайно різкою” — вважає Політило.

Контекст

Суди між українським дилером “Журавлина” і шведським дистриб’ютором Scania Україна тривають вже майже 9 років. Справа дійшла до Верховного суду України.

Водночас зі шведами судиться ще один дилер - “Проскан”, який у залі судових засідань на противагу Scania Україна захищає свої права самостійно, без допомоги адвокатів. Обидва дилери (“Проскан” і “Журавлина” — ред.) судяться з дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна через порушення останньою умов договору.

Судові процеси ще тривають, однак можливо вже наприкінці жовтня стане відомо хто переможе у цій боротьбі.

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