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В шведском суде посол Швеции не решился бы писать письма председателю суда - политолог о деле "Журавлыны" и Scania Украина

В шведском суде посол Швеции не решился бы писать письма председателю суда - политолог о деле "Журавлыны" и Scania Украина

Киев  •  УНН

 • 30027 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Инцидент с письмом посла Швеции Тобиаса Тиберга в адрес Председателя Северного апелляционного хозяйственного суда во время судебного процесса - как минимум, неуместная демонстрация политической позиции. Так прокомментировал новые подробности дела между украинским дилером "Журавлына" и иностранным дистрибьютором Scania Украины политолог Руслан Бортник. По его мнению, в шведском суде бы посол не решился на подобные действия, передает УНН.

Цитата

"Никто не имеет права писать любые письма во время судебного разбирательства - будь то посол Швеции или президент Украины, или папа Римский. Это все может рассматриваться как элемент создания определенного давления на судебную систему Украины. Думаю, что посол Швеции в шведском суде не решился бы писать такие письма", - считает Руслан Бортник.

Детали

На днях юристы "Журавлыны" сообщили новые подробности в деле "Журавлына" - Scania Украина. По их словам, посол Швеции Тобиас Тиберг направлял письмо в адрес председателя Северного апелляционного хозяйственного суда, после которого судебное заседание - отложилось, а коллегия судей - изменилась.

Позже, состав коллегии был видоизменен полностью: согласно отчету о автоматическое распределение дела из 54 судей 41 судья внезапно ушел в отпуск.

По мнению директора и владельца отечественного дилера "Журавлыны" Олега Политыло, именно письмо Тиберга к председателю суда имело влияние на будущие судебные решения (выигрыш Scania Украины в апелляционном суде - ред.).

"Как оказалось, Посольство Швеции в Украине такие письма направляло и в других судебных делах относительно судебных заседаний между Scania Украина и "Журавлыны". Мне кажется, что они и стали следствием влияния на судей при принятии судебных решений. Судьи объективно не могли устанавливать объем полномочий, обстоятельства дела, рассматривать заявленные ходатайства, поскольку скорость, с которой менялся состав суда, была чрезвычайно резкой", - считает Политыло.

Контекст

Суды между украинским дилером "Журавлына" и шведским дистрибьютором Scania Украины продолжаются уже почти 9 лет. Дело дошло до Верховного суда Украины.

Наряду с шведами судится еще один дилер - "Проскан", который в зале судебных заседаний в противовес Scania Украина защищает свои права самостоятельно, без помощи адвокатов. Оба дилера ("Проскан" и "Журавлына" - ред.) судятся с дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украина из-за нарушения последней условий договора.

Судебные процессы еще продолжаются, однако возможно уже в конце октября станет известно, кто победит в этой борьбе.

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