В шведском суде посол Швеции не решился бы писать письма председателю суда - политолог о деле "Журавлыны" и Scania Украина

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Инцидент с письмом посла Швеции Тобиаса Тиберга в адрес Председателя Северного апелляционного хозяйственного суда во время судебного процесса - как минимум, неуместная демонстрация политической позиции. Так прокомментировал новые подробности дела между украинским дилером "Журавлына" и иностранным дистрибьютором Scania Украины политолог Руслан Бортник. По его мнению, в шведском суде бы посол не решился на подобные действия, передает УНН.