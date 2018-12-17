У штаті Каліфорнія відмовилися від планів ввести податок на sms-повідомлення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Влада штату Каліфорнія відмовилася від розкритикованих планів ввести податок на передачу sms-повідомлень за допомогою мобільних телефонів. Про це повідомила в неділю телекомпанія CNN, передає УНН.
Раніше комісія штату по комунальним послугам виступила з ініціативою введення обов’язкових зборів за відправку текстових повідомлень за допомогою засобів мобільного зв’язку. Виручені гроші влада мала намір направляти на фінансування програм з надання телефонного зв’язку малозабезпеченим жителям Каліфорнії. Голосування в комісії з цієї ініціативи мало відбутися в січні.
Однак, як зазначає CNN, влада в результаті вирішила відмовитися від цієї ідеї, пославшись на зміни, внесені в поточному місяці в регулюючі норми американської Федеральної комісії зі зв’язку. У них йдеться про те, що сервіс відправки текстових повідомлень необхідно вважати інформаційною, а не телекомунікаційною послугою. При цьому, згідно із законами, у влади штатів є повноваження оподатковувати лише другий вид послуг. У зв’язку з цим заплановане раніше голосування по даній ініціативі тепер скасовано, зазначає канал.
За даними CNN, багато операторів стільникового зв’язку та інші телекомунікаційні компанії виступали проти планів каліфорнійської влади. Вони, зокрема, вказували на те, що в разі введення збору на передачу текстових повідомлень компанії-оператори можуть втратити клієнтів, так як ті віддадуть перевагу користуванню такими безкоштовними сервісами зв’язку, як WhatsApp і Skype.
Як повідомляв УНН, Ірландія проводить розслідування відносно Facebook.