Ірландія проводить розслідування відносно Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Комісія із захисту даних (DPC) Ірландії, де розташована європейська штаб-квартира Facebook, в п’ятницю, 14 грудня, почала розслідування відносно компанії після виявлення нової вразливості в соцмережі. Експерти DPC мають намір вивчити, як Facebook виконував Норми загального захисту даних Євросоюзу, які вступили в силу в наприкінці травня 2018 року, інформує УНН з посиланням на DW.
Раніше в той же день представники Facebook повідомили про виявлену вразливість, через яку фотографії 6,8 млн користувачів соціальної мережі могли бути доступні для сторонніх додатків. Вразливість існувала з 13 по 25 вересня, підкреслюється в заяві Facebook.
Після того, як ЄС посилив правила захисту даних, DPC неодноразово отримувала скарги від користувачів соцмережі щодо порушення їхнього особистого простору, зазначив представник комісії Грем Дойл. За порушення європейського законодавства в області захисту даних Facebook і іншим міжнародним компаніям загрожує штраф в обсязі до 4 відсотків річного обороту.
Як повідомляв УНН, парламент Ірландії прийняв законопроект про легалізацію абортів.